У Німеччині четверо ув'язнених втекли з психіатричної лікарні в Баварії

У Німеччині четверо ув'язнених втекли зі спеціалізованої медичної установи в баварському місті Штраубінг після того, як погрожували співробітникові закладу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Ув’язнені утримувались у спеціалізованому закладі для злочинців з психіатричними захворюваннями або залежністю.

У повідомленні поліції йдеться, що вони втекли у суботу незабаром після 21:00 за місцевим часом.

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Після цього чотирьом злочинцям вдалося втекти в напрямку міста Альбург.

На тлі втечі поліція попередила людей не підбирати автостопників.

"З точки зору оцінки рівня небезпеки, наразі немає ніяких подробиць. Однак поліція просить людей не підбирати автостопників і не наближатися до них", – йдеться у повідомленні.

Через кілька годин поліція опублікувала подальшу заяву, що містила детальні описи, фотографії та особи всіх чотирьох підозрюваних, а також інформацію про те, в якому одязі їх бачили востаннє.

Серед втікачів 31-річний громадянин Боснії і Герцеговини, двоє 28-річних німців і громадянин Косова віком 27 років.

"Чотирьох втікачів слід вважати небезпечними", – заявила поліція.

У масштабних пошуках в районі Штраубінга брали участь гелікоптери і кінологічні підрозділи за підтримки сусідніх відділків, які мобілізувалися для надання допомоги.

Нещодавно поліція румунського повіту Сату-Маре, що біля кордону з Угорщиною та Україною розгорнула пошукову операцію через українських громадян, які нібито проникли через кордон.

А у травні французькі правоохоронці оголошували про масштабний розшук підозрюваних у нападі на фургон, що перевозив ув'язненого, в результаті якого щонайменше двоє тюремних охоронців загинули і ще троє зазнали серйозних поранень.