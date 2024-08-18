В Германии четверо заключенных сбежали из психиатрической больницы в Баварии

В Германии четверо заключенных сбежали из специализированного медицинского учреждения в баварском городе Штраубинг после того, как угрожали сотруднику заведения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Заключенные содержались в специализированном учреждении для преступников с психиатрическими заболеваниями или зависимостью.

В сообщении полиции говорится, что они сбежали в субботу вскоре после 21:00 по местному времени.

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После этого четырем преступникам удалось сбежать в направлении города Альбург.

На фоне побега полиция предупредила людей не подбирать автостопщиков.

"С точки зрения оценки уровня опасности, пока нет никаких подробностей. Тем не менее, полиция просит людей не подбирать автостопщиков и не приближаться к ним", – говорится в сообщении.

Через несколько часов полиция опубликовала дальнейшее заявление, содержащее подробные описания, фотографии и личности всех четырех подозреваемых, а также информацию о том, в какой одежде их видели в последний раз.

Среди беглецов 31-летний гражданин Боснии и Герцеговины, двое 28-летних немцев и гражданин Косово в возрасте 27 лет.

"Четырех беглецов следует считать опасными", – заявила полиция.

В масштабных поисках в районе Штраубинга участвовали вертолеты и кинологические подразделения при поддержке соседних отделений, которые мобилизовались для оказания помощи.

Недавно полиция румынского уезда Сату-Маре, что у границы с Венгрией и Украиной развернула поисковую операцию из-за украинских граждан, которые якобы проникли через границу.

А в мае французские правоохранители объявляли о масштабном розыске подозреваемых в нападении на фургон, перевозивший заключенного, в результате которого по меньшей мере двое тюремных охранников погибли и еще трое получили серьезные ранения.