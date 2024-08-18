Трамп вирішив підколоти Гарріс за її сміх

Кандидат у президенти США Дональд Трамп намагається усіляко критикувати свою суперницю Камалу Гарріс, зокрема, вирішивши покепкувати з її сміху.

Заяву Трампа з передвиборчого мітингу наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Трамп намагався спочатку звинуватити Гарріс у високій інфляції за часів адміністрації президента Джо Байдена, а тоді перейшов до особистих образ, яких, за його словами, союзники закликали його уникати.

"Люди кажуть: "Будь милим (щодо Гарріс – Ред.)". Ви чули її сміх? Це сміх божевільної людини. Це сміх божевільного", – сказав він.

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Трамп додав, що його союзники закликали його обмежити образи на адресу Гарріс.

"Будь ласка, сер, не називайте її божевільною. Але це те, ким вона є", – зазначив експрезидент США.

Також Трамп заявив, що вважає свій зовнішній вигляд кращим, ніж у його суперниці-демократки Камали Гарріс.

А раніше він казав, що має право на особисті нападки на Гарріс.

Про те, як змінюється кампанія Трампа і які помилки він робить, читайте у статті Ціна помилок Трампа. Як та чому колишній президент втрачає лідерство на виборах у США