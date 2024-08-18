Трамп решил подколоть Харрис за ее смех

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пытается всячески критиковать свою соперницу Камалу Харрис, в частности, решив посмеяться над ее смехом.

Заявление Трампа с предвыборного митинга приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Трамп пытался сначала обвинить Харрис в высокой инфляции во времена администрации президента Джо Байдена, а потом перешел к личным оскорблениям, которых, по его словам, союзники призывали его избегать.

"Люди говорят: "Будь милым (в отношении Харрис – Ред.)". Вы слышали ее смех? Это смех сумасшедшего человека. Это смех сумасшедшего", – сказал он.

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Трамп добавил, что его союзники призвали его ограничить оскорбления в адрес Харрис.

"Пожалуйста, сэр, не называйте ее сумасшедшей. Но это то, кем она является", – отметил экс-президент США.

Также Трамп заявил, что считает свой внешний вид лучше, чем у его соперницы-демократки Камалы Харрис.

Кроме того, он говорил, что имеет право на личные нападки на Харрис.

О том, как меняется кампания Трампа и какие ошибки он совершает, читайте в статье Цена ошибок Трампа. Как и почему бывший президент теряет лидерство на выборах в США.