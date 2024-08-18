Франції поки не відомо про випадки нового варіанту мавпячої віспи на своїй території

Французькі органи охорони здоров’я – у режимі "максимальної пильності" через поширення у світі нового варіанту мавпячої віспи; на цей час про такі випадки на території країни не відомо.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це оголосили у Міністерстві охорони здоров’я.

17 серпня у МОЗ Франції повідомили, що систему охорони здоров’я переводять у режим "максимальної пильності" через поширення у світі нового варіанту мавпячої віспи серед людей.

Станом на цей час на території країни не зафіксовано жодного випадку зараження, і Європейський центр з попередження і контролю захворювань наразі вважає ризик поширення вірусу clade 1 mpox для Європи низьким.

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"Втім, це не виключає, що у Франції будуть зафіксовані такі випадки, і органи охорони здоров’я через це запровадили відповідні заходи", – зазначили у відомстві.

Серед іншого, планується активне інформування груп населення, для яких ризик зараження вважають вищим та реакційну і превентивну вакцинацію для них, а також підготовку до діагностування по всій території країни.

У МОЗ нагадали, що після епідемії 2022 року у державних органів вже є наготові стратегія реагування, і відтоді вірус не припиняв "тихої" циркуляції на території Франції, але у варіанті clade 2. Щомісячна кількість випадків варіювалася від 12 до 26.

Нагадаємо, 15 серпня Швеція підтвердила перший випадок захворювання на мавпячу віспу – вірусну інфекцію, яка передається через тісний контакт.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я вдруге за два роки оголосила вірус мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я після спалаху в Демократичній Республіці Конго, який поширився на інші країни.