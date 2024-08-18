Франции пока не известно о случаях нового варианта обезьяньей оспы на своей территории

Французские органы здравоохранения – в режиме "максимальной бдительности" из-за распространения в мире нового варианта обезьяньей оспы; в настоящее время о таких случаях на территории страны не известно.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом объявили в Министерстве здравоохранения.

17 августа в Минздраве Франции сообщили, что систему здравоохранения переводят в режим "максимальной бдительности" из-за распространения в мире нового варианта обезьяньей оспы среди людей.

По состоянию на это время на территории страны не зафиксировано ни одного случая заражения, и Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний пока считает риск распространения вируса clade 1 mpox для Европы низким.

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"Впрочем, это не исключает, что во Франции будут зафиксированы такие случаи, и органы здравоохранения из-за этого ввели соответствующие меры", – отметили в ведомстве.

Среди прочего, планируется активное информирование групп населения, для которых риск заражения считают более высоким и реакционную и превентивную вакцинацию для них, а также подготовку к диагностированию по всей территории страны.

В Минздраве напомнили, что после эпидемии 2022 года у государственных органов уже есть наготове стратегия реагирования, и с тех пор вирус не прекращал "тихой" циркуляции на территории Франции, но в варианте clade 2. Ежемесячное количество случаев в 2024 году варьировалось от 12 до 26.

Напомним, 15 августа Швеция подтвердила первый случай заболевания обезьяньей оспой – вирусной инфекцией, которая передается через тесный контакт.

Ранее Всемирная организация здравоохранения второй раз за два года объявила вирус обезьяньей оспы глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения после вспышки в Демократической Республике Конго, которая распространилась на другие страны.