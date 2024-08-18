Українські військові вперше взяли участь у параді до Дня воїнів у Торонто

Українські військові вперше в історії були учасниками параду у Торонто, найбільшому місті Канади, що проводиться понад 100 років на знак подяки і поваги до військовослужбовців канадської армії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив генеральний консул України у Торонто Олег Ніколенко.

Ніколенко розповів, що цього року українські військовослужбовці з українським прапором вперше були представлені на параді до Дня воїнів у Торонто, що проводиться з 1921 року на честь військових збройних сил Канади.

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"Запрошення України до участі цьогоріч – підтвердження міцної дружби між нашими країнами… Надзвичайно пишаюся, що нам вдалося втілити цей важливий проєкт. Дякую нашим військовослужбовцям за участь, а також керівництву Canadian National Exhibition за таку можливість", – зазначив Ніколенко.

Раніше в уряді Канади підтвердили, що Україна може вільно використовувати передані Канадою танки і бронемашини та іншу техніку на території Росії.

Також Федеральний суд Канади відхилив прохання російського олігарха про зняття накладених на нього санкцій у зв'язку з війною РФ проти України.