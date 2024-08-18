Украинские военные впервые приняли участие в параде ко Дню воинов в Торонто

Украинские военные впервые в истории были участниками парада в Торонто, крупнейшем городе Канады, который проводится более 100 лет в знак благодарности и уважения к военнослужащим канадской армии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко.

Николенко рассказал, что в этом году украинские военнослужащие с украинским флагом впервые были представлены на параде ко Дню воинов в Торонто, который проводится с 1921 года в честь военных вооруженных сил Канады.

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"Приглашение Украины к участию в этом году – подтверждение крепкой дружбы между нашими странами... Очень горжусь, что нам удалось воплотить этот важный проект. Спасибо нашим военнослужащим за участие, а также руководству Canadian National Exhibition за такую возможность", – отметил Николенко.

Ранее в правительстве Канады подтвердили, что Украина может свободно использовать переданные Канадой танки и бронемашины и другую технику на территории России.

Также Федеральный суд Канады отклонил просьбу российского олигарха о снятии наложенных на него санкций в связи с войной РФ против Украины.