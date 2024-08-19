В Естонії сперечаються через криміналізацію мови ворожнечі 

Через рік після ухвалення у першому читанні закону про мову ворожнечі його подальший розгляд у парламенті Естонії зайшов у глухий кут.

Про це повідомляє естонський мовник ERR, пише "Європейська правда".

Головною перешкодою для подальшого просування законопроєкту стали розбіжності серед керівних партій щодо того, які ознаки має містити мова ворожнечі, щоб її можна було вважати кримінальним злочином.

Соціал-демократи вважають, що законопроєкт слід ухвалити в тій версії, в якій його ухвалили в першому читанні, тобто караними мають бути публічні заклики до ненависті, насильства або дискримінації за ознакою національності, раси, кольору шкіри, статі, вади здоров'я, мови, походження, віросповідання, сексуальної орієнтації, політичних переконань, майнового та соціального статусу.

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Тим часом міністр юстиції Лійза Пакоста з партії Eesti 200 вважає, що рамкове рішення Євросоюзу, яке вимагає криміналізації мови ворожнечі, має бути інтегроване в естонське законодавство в якомога вужчому трактуванні, тобто лише за ознаками національності, кольору шкіри або віросповідання, аби захищати свободу слова.

За її словами, у правовій комісії парламенту зрештою дійшли висновку, що до кінця не зрозуміло, яку саме проблему вирішить криміналізація мови ворожнечі за всіма іншими ознаками.

Пакоста зазначила, що вона запропонувала соціал-демократам внести окремий законопроєкт, якщо вони, як і раніше, хочуть криміналізувати мову ворожнечі за іншими ознаками, крім національності, кольору шкіри або віросповідання.

Член правління Партії реформ Валдо Рандпере сказав, що спершу взагалі слід розібратися, чи потрібне ухвалення нового закону на виконання рамкового рішення ЄС, чи буде достатньо вже наявних законів.

За його словами, Естонія навесні надіслала відповідний запит до Єврокомісії, відповідь на який ще не надійшла. На думку Рандпере, насамперед слід дочекатися цієї відповіді.

Єврокомісія 2020 року порушила проти Естонії процедуру про порушення, оскільки Пенітенціарний кодекс Естонії, за оцінкою Брюсселя, недостатньо регулює мову ворожнечі та суперечить рамковому рішенню ЄС.

Між тим, нагадаємо, що після повномасштабного нападу Росії на Україну Естонія заборонила публічну демонстрацію символів агресії РФ. президент Алар Каріс схвалив закон, що забороняє демонстрацію ворожих символів, таких як георгіївська стрічка або літера Z.

Естонські ЗМІ час від часу повідомляють про інциденти зі штрафами за порушення законодавства. Наприклад, у Нарві виписали штраф водієві за георгіївську стрічку, що висіла на дзеркалі автомобіля з фінськими номерами.