В Эстонии спорят из-за криминализации языка вражды

Через год после принятия в первом чтении закона о языке вражды его дальнейшее рассмотрение в парламенте Эстонии зашло в тупик.

Об этом сообщает эстонский вещатель ERR, пишет "Европейская правда".

Главным препятствием для дальнейшего продвижения законопроекта стали разногласия среди правящих партий относительно того, какие признаки должен содержать язык вражды, чтобы его можно было считать уголовным преступлением.

Социал-демократы считают, что законопроект следует принять в той версии, в которой его приняли в первом чтении, то есть наказуемыми должны быть публичные призывы к ненависти, насилию или дискриминации по признаку национальности, расы, цвета кожи, пола, недостатка здоровья, языка, происхождения, вероисповедания, сексуальной ориентации, политических убеждений, имущественного и социального статуса.

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Между тем министр юстиции Лийза Пакоста из партии Eesti 200 считает, что рамочное решение Евросоюза, которое требует криминализации языка вражды, должно быть интегрировано в эстонское законодательство в как можно более узкой трактовке, то есть только по признакам национальности, цвета кожи или вероисповедания, чтобы защищать свободу слова.

По ее словам, в правовой комиссии парламента в конце концов пришли к выводу, что до конца не понятно, какую именно проблему решит криминализация языка вражды по всем другим признакам.

Пакоста отметила, что она предложила социал-демократам внести отдельный законопроект, если они по-прежнему хотят криминализировать язык вражды по другим признакам, кроме национальности, цвета кожи или вероисповедания.

Член правления Партии реформ Валдо Рандпере сказал, что сначала вообще следует разобраться, нужно ли принятие нового закона во исполнение рамочного решения ЕС, или будет достаточно уже имеющихся законов.

По его словам, Эстония весной направила соответствующий запрос в Еврокомиссию, ответ на который еще не поступил. По мнению Рандпере, прежде всего следует дождаться этого ответа.

Еврокомиссия в 2020 году возбудила против Эстонии процедуру о нарушении, поскольку Пенитенциарный кодекс Эстонии, по оценке Брюсселя, недостаточно регулирует язык вражды и противоречит рамочному решению ЕС.

Между тем, напомним, что после полномасштабного нападения России на Украину Эстония запретила публичную демонстрацию символов агрессии РФ. президент Алар Карис одобрил закон, запрещающий демонстрацию враждебных символов, таких как георгиевская лента или буква Z.

Эстонские СМИ время от времени сообщают об инцидентах со штрафами за нарушение законодательства. Например, в Нарве выписали штраф водителю за георгиевскую ленту, висевшую на зеркале автомобиля с финскими номерами.