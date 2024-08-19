Литва готовится продлить временную защиту для украинцев еще на год

Литва планирует еще на один год продлить временный вид на жительство для украинских беженцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Согласно проекту литовского Министерства внутренних дел, срок временной защиты будет продлен до 4 марта 2026 года. Сейчас этот статус действует до марта 2025 года.

По данным Департамента миграции, ежедневно поступает 30-40 новых заявлений на получение временного вида на жительство. Сейчас более 44,3 тысячи человек имеют такой статус в Литве.

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Министр внутренних дел Агне Билотайте отметила, что продление срока уменьшит административную нагрузку на украинцев и сотрудников Департамента миграции, а также облегчит управление потоком заявлений перед мартом 2025 года.

Также сообщали, что с сентября украинцы без временной защиты смогут работать в Литве только после получения вида на жительство.

Кроме того, литовское правительство выделило совокупно почти 9 млн евро на различные программы поддержки для украинцев, которые оформили временную защиту в Литве.