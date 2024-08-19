Глава МВС Польщі: Захід не змінить підхід щодо застосування зброї попри наступ ЗСУ на Курщину

Україна отримує "величезні політичні вигоди" від свого наступу на Курську область Росії, але це не змінює позиції Заходу щодо обмежень на застосування наданої зброї.

Таку думку в інтерв'ю Reuters висловив глава МВС Польщі Томаш Семоняк, повідомляє "Європейська правда".

У польського міністра спитали, чи можуть військові успіхи Києва змінити позицію союзників щодо використання зброї, яку вони постачають для війни з Росією.

"Цей наступ не змінює антиескалаційну позицію Заходу", – сказав у відповідь Семоняк.

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За його словами, події у Курській області сприяють зміні іміджу України, оскільки "політичні здобутки Києва є величезними менш ніж за два тижні".

Раніше The Times повідомила, що Вашингтон фактично блокує дозвіл Британії на використання Києвом ракет Storm Shadow на території Росії на тлі побоювань адміністрації Байдена щодо ескалації війни.

Міністерство оборони Британії 15 серпня підтвердило, що українські війська можуть використовувати британську зброю на російській території для самозахисту, за одним винятком.