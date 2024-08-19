Глава МВД Польши: Запад не изменит подход к применению оружия, несмотря на наступление ВСУ на Курщину

Украина получает "огромные политические выгоды" от своего наступления на Курскую область России, но это не меняет позиции Запада по поводу ограничений на применение предоставленного оружия.

Такое мнение в интервью Reuters высказал глава МВД Польши Томаш Семоняк, сообщает "Европейская правда".

У польского министра спросили, могут ли военные успехи Киева изменить позицию союзников по использованию оружия, которое они поставляют для войны с Россией.

"Это наступление не меняет антиэскалационную позицию Запада", – сказал в ответ Семоняк.

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По его словам, события в Курской области способствуют изменению имиджа Украины, поскольку "политические достижения Киева являются огромными менее чем за две недели".

Ранее The Times сообщила, что Вашингтон фактически блокирует разрешение Британии на использование Киевом ракет Storm Shadow на территории России на фоне опасений администрации Байдена по эскалации войны.

Министерство обороны Британии 15 августа подтвердило, что украинские войска могут использовать британское оружие на российской территории для самозащиты, за одним исключением.