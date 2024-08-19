В Эстонии впервые положат "зеленый" асфальт

Транспортный департамент в Эстонии 21 августа положит на тестовом участке "зеленый" асфальт, чтобы уменьшить экологический след дорожного покрытия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает эстонский вещатель ERR.

По сообщению департамента, это станет первой попыткой применить в Эстонии асфальтовое дорожное покрытие, в котором битум, изготавливаемый из нефти, частично заменят связующим полимером растительного происхождения лигнином.

"Зеленый" асфальт уложат на тестовом участке проезжей части и пешеходно-велосипедной дорожки на дороге Мяекюла-Коэру-Капу.

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Лигнин является сложным полимерным соединением, которое пропитывает стенки растительных клеток в процессе их одеревенения. Он обладает высокой прочностью на сжатие и применяется в химической промышленности для производства различных материалов.

Напомним, в Италии почти на 900 евро оштрафовали пенсионера, который сам залатал выбоину на дороге.

А в Вильнюсе исчез асфальт, который положили перед прошлогодним саммитом НАТО.