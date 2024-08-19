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Ексглава МЗС Литви про події на Курщині: Росія потрапила в пастку

Новини — Понеділок, 19 серпня 2024, 12:42 — Христина Бондарєва

Ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що український наступ на Курщині став пасткою для Росії та її правителя Владіміра Путіна.

Про це він написав у понеділок у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Лінкявічюс, який нині є послом Литви у Швеції, вважає, що через українську операцію в Курській області "Росія у пастці". 

"Призовники в Курській області здаються в полон тисячами, бо хочуть жити. Тисячі регулярних військ ось-ось потраплять в оточення, і нікому до них немає діла. Все відбувається строго за планом Путіна, якого просто не існує", – переконаний литовський дипломат. 

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Американський сенатор-демократ Марк Келлі вважає, що рішення України розпочати операцію на території Курської області може змінити перебіг розв'язаної РФ війни.

Українська операція у Курській області отримала позитивну оцінку німецького генерал-майора Крістіана Фройдинга, який очолює координаційний центр із питань України в німецькому Міноборони.

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Литва Росія Війна з РФ
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