Ексглава МЗС Литви про події на Курщині: Росія потрапила в пастку

Ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що український наступ на Курщині став пасткою для Росії та її правителя Владіміра Путіна.

Про це він написав у понеділок у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Лінкявічюс, який нині є послом Литви у Швеції, вважає, що через українську операцію в Курській області "Росія у пастці".

"Призовники в Курській області здаються в полон тисячами, бо хочуть жити. Тисячі регулярних військ ось-ось потраплять в оточення, і нікому до них немає діла. Все відбувається строго за планом Путіна, якого просто не існує", – переконаний литовський дипломат.

#Russia trapped. Conscripts in the Kursk region surrender by the thousands because they want to live. Thousands of regular troops are about to be surrounded and nobody cares about them. Everything happens strictly according Putin’s plan that simply does not exist.