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Экс-глава МИД Литвы о событиях на Курщине: Россия попала в ловушку

Новости — Понедельник, 19 августа 2024, 12:42 — Кристина Бондарева

Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что украинское наступление на Курщине стало ловушкой для России и ее правителя Владимира Путина.

Об этом он написал в понедельник в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Линкявичюс, который сейчас является послом Литвы в Швеции, считает, что из-за украинской операции в Курской области "Россия в ловушке".

"Призывники в Курской области сдаются в плен тысячами, потому что хотят жить. Тысячи регулярных войск вот-вот попадут в окружение, и никому до них нет дела. Все происходит строго по плану Путина, которого просто не существует", – убежден литовский дипломат. 

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Американский сенатор-демократ Марк Келли считает, что решение Украины начать операцию на территории Курской области может изменить ход развязанной РФ войны.

Украинская операция в Курской области получила положительную оценку немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, возглавляющего координационный центр по вопросам Украины в немецком Минобороны.

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