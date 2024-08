Экс-глава МИД Литвы о событиях на Курщине: Россия попала в ловушку

Экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что украинское наступление на Курщине стало ловушкой для России и ее правителя Владимира Путина.

Об этом он написал в понедельник в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Линкявичюс, который сейчас является послом Литвы в Швеции, считает, что из-за украинской операции в Курской области "Россия в ловушке".

"Призывники в Курской области сдаются в плен тысячами, потому что хотят жить. Тысячи регулярных войск вот-вот попадут в окружение, и никому до них нет дела. Все происходит строго по плану Путина, которого просто не существует", – убежден литовский дипломат.

Реклама:

#Russia trapped. Conscripts in the Kursk region surrender by the thousands because they want to live. Thousands of regular troops are about to be surrounded and nobody cares about them. Everything happens strictly according Putin’s plan that simply does not exist.