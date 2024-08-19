Американські і норвезькі винищувачі братимуть участь у навчаннях у Фінляндії

Військово-повітряні сили Фінляндії цього тижня організовують навчання за участю місцевих пілотів винищувачів, а також їхніх колег з Норвегії і США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Під час навчань буде перевірена і відпрацьована оперативна сумісність винищувачів F-35 союзників з наземними і морськими системами озброєнь.

На додаток до винищувачів ВПС США F/A-18 Hornet у навчаннях візьмуть участь два американських і два норвезьких винищувачі F-35A Lightning II, а також наземна і військово-морська техніка.

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Фінські винищувачі F/A-18 Hornet також здійснять вильоти для відпрацювання спільних операцій між винищувачами четвертого і п'ятого покоління.

Навчання мають на меті оптимізувати ефективність двох різних поколінь винищувачів, спираючись на сильні сторони кожного з них.

Також цього тижня в рамках навчань "Лютий вовк 24-2" авіанавідники країн НАТО вправлятимуться в Естонії в підтримці зв'язку з пілотами винищувачів Eurofighter Typhoon ВПС Італії.

Минулими вихідними у Болгарії розпочались спільні зі США військові навчання "Фракійське літо", які триватимуть до 29 серпня.