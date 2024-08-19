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Крушение яхты возле Сицилии: один погибший, среди пропавших – известный бизнесмен

Новости — Понедельник, 19 августа 2024, 16:07 — Олег Павлюк

В результате аварии роскошной яхты Bayesian неподалеку от итальянского острова Сицилия утром в понедельник, 19 августа, погиб по меньшей мере один человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пожарно-спасательная служба Италии.

Итальянские спасатели отметили, что в рамках операции возле поселка Портичелло на Сицилии "нашли бездыханное тело мужчины за пределами затонувшего судна".

"Поисковые операции продолжаются при координации на море со стороны Береговой охраны Италии", – говорится в сообщении.

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Итальянская береговая охрана продолжает поиск шести пропавших без вести – одного члена экипажа и граждан Великобритании, США и Канады. Британские СМИ пишут, что среди пропавших – известный британский предприниматель Майк Линч.

50-метровая яхта под британским флагом затонула на рассвете понедельника, когда в районе Портичелло поднялся вихрь и штормовой ветер.

Итальянская береговая охрана спасла 15 человек, среди них ребенок.

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