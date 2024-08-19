В результате аварии роскошной яхты Bayesian неподалеку от итальянского острова Сицилия утром в понедельник, 19 августа, погиб по меньшей мере один человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пожарно-спасательная служба Италии.

Итальянские спасатели отметили, что в рамках операции возле поселка Портичелло на Сицилии "нашли бездыханное тело мужчины за пределами затонувшего судна".

"Поисковые операции продолжаются при координации на море со стороны Береговой охраны Италии", – говорится в сообщении.

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#Palermo, naufragio imbarcazione a Porticello: recuperato dai #sommozzatori dei #vigilidelfuoco il corpo senza vita di un uomo, all’esterno del relitto. Proseguono le operazioni di ricerca con il coordinamento in mare della @guardiacostiera [#19agosto 11:30] pic.twitter.com/Y2m9o5ohCe – Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 19, 2024

Итальянская береговая охрана продолжает поиск шести пропавших без вести – одного члена экипажа и граждан Великобритании, США и Канады. Британские СМИ пишут, что среди пропавших – известный британский предприниматель Майк Линч.

50-метровая яхта под британским флагом затонула на рассвете понедельника, когда в районе Портичелло поднялся вихрь и штормовой ветер.

Итальянская береговая охрана спасла 15 человек, среди них ребенок.