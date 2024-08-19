Трамп похизувався, як його кандидатуру нібито підтримала Тейлор Свіфт

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп опублікував повідомлення, в якому подякував за нібито підтримку його кандидатури з боку популярної співачки Тейлор Свіфт.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своїй соцмережі Truth Social Трамп поділився кількома скриншотами дописів із X (Twitter), на яких зображені жінки у футболках із написом Swifties for Trump ("Фанати Тейлор Свіфт за Трампа").

Один зі скриншотів – колаж, де Свіфт зображена в образі Дядька Сема з написом "Тейлор хоче, щоб ви проголосували за Дональда Трампа".

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"Приймаю!" – підписав експрезидент США.

Лише одне фото, як встановили журналісти, належить реальній жінці, яка раніше брала участь у шоу Трампа Apprentice ("Учень"), решта згенеровані штучним інтелектом або ж є скриншотом сатиричної статті.

У коментарі Deadline речник кампанії Трампа Стівен Чунг не прокоментував конкретний допис, лише зазначивши, що "Swifties for Trump – це масовий рух, який стає все більшим з кожним днем".

Попзірка підтримала кандидатуру чинного президента Джо Байдена на виборах 2020 року й різко розкритикувала Трампа через реакцію на протести, що почались після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда.

Нині Тейлор Свіфт поки не висловлювала публічну підтримку жодному з кандидатів, але, за чутками, може з’явитись на Національному з’їзді Демократичної партії, який починається в понеділок.

Раніше Республіканська партія поширювала чутки про нібито таємну співпрацю Тейлор Свіфт і Білого дому та Пентагону.

Більше про те, чому ця співачка може вплинути на президентські вибори у США, читайте в архівному тексті "ЄвроПравди".