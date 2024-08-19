Трамп похвастался тем, как его кандидатуру якобы поддержала Тейлор Свифт

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опубликовал сообщение, в котором поблагодарил за якобы поддержку его кандидатуры со стороны популярной певицы Тейлор Свифт.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своей соцсети Truth Social Трамп поделился несколькими скриншотами сообщений с X (Twitter), на которых изображены женщины в футболках с надписью Swifties for Trump ("Фанаты Тейлор Свифт за Трампа").

Один из скриншотов – коллаж, где Свифт изображена в образе Дяди Сэма с надписью "Тейлор хочет, чтобы вы проголосовали за Дональда Трампа".

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"Принимаю!" – подписал экс-президент США.

Только одно изображение, как установили журналисты, принадлежит реальной женщине, которая ранее участвовала в шоу Трампа Apprentice ("Ученик"), остальные сгенерированы искусственным интеллектом или же являются скриншотом из сатирической статьи.

В комментарии Deadline представитель кампании Трампа Стивен Чунг не прокомментировал конкретное сообщение, лишь отметив, что "Swifties for Trump – это массовое движение, которое становится все больше с каждым днем".

Поп-звезда поддержала кандидатуру действующего президента Джо Байдена на выборах 2020 года и резко раскритиковала Трампа из-за реакции на протесты, которые начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Сейчас Тейлор Свифт пока не выражала публичную поддержку ни одному из кандидатов, но, по слухам, может появиться на Национальном съезде Демократической партии, который начинается в понедельник.

Ранее Республиканская партия распространяла слухи о якобы тайном сотрудничестве Тейлор Свифт и Белого дома и Пентагона.

Больше о том, почему эта певица может повлиять на президентские выборы в США, читайте в архивном тексте "ЕвроПравды".