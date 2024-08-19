Кілька польських міст затопило після рясних дощів

Над південною і центральною частинами Польщі проходить атмосферний фронт з рясними опадами, внаслідок сильних дощів у деяких населених пунктах затопило вулиці.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Від стихії найбільше постраждало Великопольське воєводство, там рятувальники здійснили сотні виїздів для подолання наслідків негоди – в основному для викачування води із затоплених підвалів і цокольних поверхів.

Через підтоплення довелося закрити дороги національного значення №11 і 12, що проходять через місто Плешев (на захід від Лодзі). У самому місті через пов’язане з негодою знеструмлення перестали працювати половина насосних станцій, що забезпечують роботу каналізації.

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Найскладніша ситуація у місті Острув Великопольський, де у багатьох місцях залило вулиці і затопило автомобілі.

У містечку Втурек довелося евакуювати дитсадок через ризик затоплення.

Підтоплення у м. Острув Великопольський, Tomasz Wojtasik / PAP

У місті Яроцин затопило частину приміщення мерії, через підтоплення перекрито кілька доріг. Мешканців закликали відмовитися від пересування містом, крім випадків крайньої потреби.

Раніше внаслідок рясних опадів залило вулиці Відня – столиці Австрії, у регіонах також сталися підтоплення і зсуви на дорогах. Від підтоплень постраждала і західна частина Чехії.