Кілька польських міст затопило після рясних дощів
Над південною і центральною частинами Польщі проходить атмосферний фронт з рясними опадами, внаслідок сильних дощів у деяких населених пунктах затопило вулиці.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Від стихії найбільше постраждало Великопольське воєводство, там рятувальники здійснили сотні виїздів для подолання наслідків негоди – в основному для викачування води із затоплених підвалів і цокольних поверхів.
Через підтоплення довелося закрити дороги національного значення №11 і 12, що проходять через місто Плешев (на захід від Лодзі). У самому місті через пов’язане з негодою знеструмлення перестали працювати половина насосних станцій, що забезпечують роботу каналізації.
Найскладніша ситуація у місті Острув Великопольський, де у багатьох місцях залило вулиці і затопило автомобілі.
Kolejne zdjęcie z Ostrowa Wielkopolskiego. W mieście zalanych jest wiele ulic.– Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) August 19, 2024
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У містечку Втурек довелося евакуювати дитсадок через ризик затоплення.
У місті Яроцин затопило частину приміщення мерії, через підтоплення перекрито кілька доріг. Мешканців закликали відмовитися від пересування містом, крім випадків крайньої потреби.
Раніше внаслідок рясних опадів залило вулиці Відня – столиці Австрії, у регіонах також сталися підтоплення і зсуви на дорогах. Від підтоплень постраждала і західна частина Чехії.