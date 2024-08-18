На заході Чехії почались підтоплення після сильних злив

У Чехію прийшов атмосферний фронт з рясними зливами, внаслідок чого у кількох населених пунктах у Богемії затопило вулиці.

Про це повідомляють чеські ЗМІ, серед яких Novinky.

Негода накрила захід Чехії з середини дня у неділю. У деяких місцях випало 80-100 мм опадів на квадратний метр, а шквальний вітер повалив дерева.

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В кількох населених пунктах залило вулиці і сільськогосподарські землі, вода підступила до житлових будинків і залила підвали.

Пожежно-рятувальні служби почали виїзди на місця підтоплень, допомагаючи відкачувати воду і прибирати дерева. В одному місці довелось рятувати водія автомобіля, заблокованого водою під шляхопроводом.

Сильні дощі можуть тривати до кінця доби. Метеорологічна служба закликала мешканців інших регіонів, куди наближається негода, врахувати можливі серйозні наслідки грози та бути готовими до проблем з електропостачанням і труднощів на дорогах.

Попередньої доби після сильної зливи підтопило частину Відня, від повеней та зсувів постраждали й інші регіони Австрії.

Тим часом в Іспанії евакуювали сотні людей через лісову пожежу поблизу кордону з Португалією.