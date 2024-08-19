Несколько польских городов затопило после сильных дождей
Новости — Понедельник, 19 августа 2024, 17:25 —
Над южной и центральной частями Польши проходит атмосферный фронт с обильными осадками, в результате сильных дождей в некоторых населенных пунктах затопило улицы.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
От стихии больше всего пострадало Великопольское воеводство, там спасатели совершили сотни выездов для преодоления последствий непогоды – в основном для откачивания воды из затопленных подвалов и цокольных этажей.
Из-за подтопления пришлось закрыть дороги национального значения №11 и 12, проходящие через город Плешев (к западу от Лодзи). В самом городе из-за связанного с непогодой обесточивания перестали работать половина насосных станций, обеспечивающих работу канализации.
Самая сложная ситуация в городе Острув Великопольский, где во многих местах залило улицы и затопило автомобили.
Kolejne zdjęcie z Ostrowa Wielkopolskiego. W mieście zalanych jest wiele ulic.– Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) August 19, 2024
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В городке Втурек пришлось эвакуировать детсад из-за риска затопления.
В городе Яроцин затопило часть помещения мэрии, из-за подтопления перекрыто несколько дорог. Жителей призвали отказаться от передвижения по городу, кроме случаев крайней необходимости.
Ранее в результате обильных осадков залило улицы Вены – столицы Австрии, в регионах также произошли подтопления и оползни на дорогах. От подтоплений пострадала и западная часть Чехии.