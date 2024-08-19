Влада Гааги вимагає, щоб прем’єр Нідерландів виїхав з урядової будівлі через капремонт

Мер Гааги Ян ван Занен заявив, що прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф та посадовці Міністерства загальних справ мають виїхати з урядової будівлі Бінненгоф до 18 вересня, оскільки вона потребує негайного ремонту.

Про це пише "Європейська правда".

Міська влада Гааги ухвалила рішення про виселення працівників Бінненгофу з огляду на те, що пожежна небезпека в будівлі стала надто високою, аби дозволяти залишатись у ній високопосадовцям.

"Межа досягнута. Більше немає можливості відкладати момент, коли Бінненгоф має бути повністю порожнім. Пожежа в самому серці Гааги є неприйнятною і немислимою", – заявив ван Занен.

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Якщо Міністерство загальних справ Нідерландів не виїде з Бінненгофа до 18 вересня на власника будівлі будуть накладати штраф у 100 тисяч євро за кожен тиждень порушення, аж поки він сумарно не сягне 1 мільйона євро.

Міністерство загальних справ Нідерландів, яке очолює голова уряду, – єдине урядове відомство, що досі перебуває в Бінненгофі, решта ще три роки тому тимчасово переїхали в інші приміщення.

Нідерландський прем’єр та його працівники мали б тимчасово переїхати до Міністерства внутрішніх справ, але цього не сталось, бо цифрова безпека досі не відповідає стандартам захисту державної таємниці.

У Схоофа просили мерію Гааги дати час для переїзду до Різдва, але там відмовились це робити.