Мэр Гааги Ян ван Занен заявил, что премьер-министр Нидерландов Дик Схооф и чиновники Министерства общих дел должны выехать из правительственного здания Бинненгоф до 18 сентября, поскольку оно требует немедленного ремонта.

Об этом пишет "Европейская правда".

Городские власти Гааги приняли решение о выселении работников Бинненгофа ввиду того, что пожарная опасность в здании стала слишком высокой, чтобы позволять оставаться в нем чиновникам.

"Предел достигнут. Больше нет возможности откладывать момент, когда Бинненгоф должен быть полностью пустым. Пожар в самом сердце Гааги является неприемлемым и немыслимым", – заявил ван Занен.

Реклама:

Если Министерство общих дел Нидерландов не выедет из Бинненгофа до 18 сентября на владельца здания будут накладывать штраф в 100 тысяч евро за каждую неделю нарушения, пока он суммарно не достигнет 1 миллиона евро.

Министерство общих дел Нидерландов, которое возглавляет глава правительства, – единственное правительственное правительственное ведомство, которое до сих пор находится в Бинненгофе, остальные еще три года назад временно переехали в другие помещения.

Нидерландский премьер и его сотрудники должны были бы временно переехать в Министерство внутренних дел, но этого не произошло, потому что цифровая безопасность до сих пор не соответствует стандартам защиты государственной тайны.

У Схоофа просили мэрию Гааги дать время для переезда до Рождества, но там отказались это делать.