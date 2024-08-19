Литва начала строительство базы для немецкой бригады у границы с Россией

На полигоне Руднинкай, что на востоке Литвы, в понедельник 19 августа начался первый этап строительства военного городка для немецкой бригады, которая будет базироваться здесь в рамках усиления восточного фланга НАТО.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

В символической церемонии закладки капсулы на Руднинкае приняли участие премьер-министр Ингрида Шимоните, министр обороны Лауринас Кащюнас и командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас.

Фото: Reuters

Военный городок для немецкой бригады будет располагаться на площади 170 гектаров, его строительство обойдется в 125 миллионов евро.

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Он будет включать 120 зданий, вертолетные площадки, тренировочные поля, сортировочные площадки и более десяти километров внутренних улиц, а также стрелковые и танковые полигоны.

В Руднинкае будет размещаться около 80% от личного состава немецкой бригады, или около 4000 военных Бундесвера и вспомогательный персонал.

Фото: Reuters

"В отличие от других мест дислокации подразделений, мы очень благодарны за то, что это место географически близко к границе, где мы можем сконцентрировать наши войска и быстро реагировать", – прокомментировал главнокомандующий армии Литвы.

Сейчас строительство несколько замедляется из-за того, что в советские времена Руднинкай был местом испытания авиации, поэтому в почве время от времени обнаруживают неразорвавшиеся авиабомбы.

В начале апреля в Литву прибыл начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в балтийской стране. Солдаты поселились в Вильнюсе, они отвечают за планирование передислокации бригады в Литву и координацию требований к военной инфраструктуре.

Литва хочет, чтобы немецкая бригада на литовской территории достигла полной боеспособности до конца 2027 года, но Берлин ознакомлен и с планом "Б".