В Іспанії затримали 20-річного підозрюваного в убивстві хлопчика ножем

Цивільна гвардія Іспанії в понеділок, 19 серпня, заарештувала підозрюваного у вбивстві 11-річного хлопчика на ім’я Матео на футбольному полі в містечку Мосехон, що в провінції Толедо.

Про це повідомили численні іспанські ЗМІ, зокрема Europa Press та elDiario.es, з посиланням на джерела в правоохоронних органах, пише "Європейська правда".

За інформацією правоохоронців, підозрюваному в інциденті в Мосехоні 20 років, він має іспанське громадянство. Наразі в центрі міста тривають кілька обшуків.

Підозрюваного виявили після масштабної операції із десятком патрулів і гелікоптером, яку розгорнула напередодні Цивільна гвардія Іспанії.

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Місто Мосехон розташоване за 15 кілометрів від Толедо, в ньому мешкають трохи більш як 5000 людей.

Напередодні хлопець у масці напав із ножем на групу дітей, які гралася на місцевому футбольному полі. 11-річний хлопчик від отриманих поранень помер.

Міська рада Мосехона вшанувала пам'ять загиблих хвилиною мовчання і оголосила триденну жалобу.