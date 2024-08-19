В Испании задержали 20-летнего подозреваемого в убийстве мальчика ножом

Гражданская гвардия Испании в понедельник, 19 августа, арестовала подозреваемого в убийстве 11-летнего мальчика по имени Матео на футбольном поле в городе Мосехон, что в провинции Толедо.

Об этом сообщили многочисленные испанские СМИ, в частности Europa Press и elDiario.es, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет "Европейская правда".

По информации правоохранителей, подозреваемому в инциденте в Мосехоне 20 лет, он имеет испанское гражданство. Сейчас в центре города проходят несколько обысков.

Подозреваемого обнаружили после масштабной операции с десятком патрулей и вертолетом, которую развернула накануне Гражданская гвардия Испании.

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Город Мосехон расположен в 15 километрах от Толедо, в нем проживают чуть более 5000 человек.

Накануне парень в маске напал с ножом на группу детей, которые играли на местном футбольном поле. 11-летний мальчик от полученных ранений скончался.

Городской совет Мосехона почтил память погибших минутой молчания и объявил трехдневный траур.