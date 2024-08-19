У Шотландії спалахнув скандал після зустрічі міністра з ізраїльським дипломатом

Міністру зовнішніх справ Шотландії Ангусу Робертсону довелось виправдовуватись після зустрічі з ізраїльським дипломатом через звинувачення в прагненні "нормалізувати відносини" з Ізраїлем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

На початку серпня Робертсон провів таємну зустріч із Даніелою Грудскі Екштейн – заступницею посла Ізраїлю у Великій Британії. Коли про факт зустрічі стало відомо минулого тижня, міністр із владної Шотландської національної партії потрапив під шквал критики.

Робертсону зокрема закидали те, що його зустріч із високопоставленим дипломатом Ізраїлю свідчить про зміну позиції шотландського уряду стосовно подій у секторі Гази. Деякі політики, зокрема з його партії, зажадали відставки міністра.

Реклама:

Сам Робертсон пояснив у понеділок, що зустріч ініціювала ізраїльська сторона, і він погодився, щоб висловити "чіткі й непохитні" заклики його уряду до припинення вогню в Газі. Водночас зустріч також стосувалась питань зростання антисемітизму, співпраці у сфері відновлюваної енергетики та культури.

"Однак реальність така, що багато хто сприйняв цю зустріч як свідчення нормалізації відносин між ізраїльським і шотландським урядами", – додав міністр зовнішніх справ Шотландії.

Він також додав, що з боку уряду Шотландії "було б недоречно приймати будь-які запрошення на подальші зустрічі" з ізраїльськими представниками.

Шотландія є одним із послідовних критиків ізраїльської операції в секторі Гази у відповідь на звірства терористів ХАМАС у жовтні 2023 року. На певний час у Газі застрягли родичі колишнього першого міністра Шотландії Хумзи Юсафа.

Нагадаємо, минулого року в Ірландії також лунали заклики вислати посла Ізраїлю на тлі операції в секторі Гази.