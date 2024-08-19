В Шотландии вспыхнул скандал после встречи министра с израильским дипломатом

Министру иностранных дел Шотландии Ангусу Робертсону пришлось оправдываться после встречи с израильским дипломатом из-за обвинений в стремлении "нормализовать отношения" с Израилем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В начале августа Робертсон провел тайную встречу с Даниэлой Грудски Экштейн – заместителем посла Израиля в Великобритании. Когда о факте встречи стало известно на прошлой неделе, министр из правящей Шотландской национальной партии попал под шквал критики.

Робертсону в частности упрекали в том, что его встреча с высокопоставленным дипломатом Израиля свидетельствует об изменении позиции шотландского правительства в отношении событий в секторе Газа. Некоторые политики, в частности из его партии, потребовали отставки министра.

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Сам Робертсон объяснил в понедельник, что встречу инициировала израильская сторона, и он согласился, чтобы выразить "четкие и непоколебимые" призывы его правительства к прекращению огня в Газе. В то же время встреча также касалась вопросов роста антисемитизма, сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и культуры.

"Однако реальность такова, что многие восприняли эту встречу как свидетельство нормализации отношений между израильским и шотландским правительствами", – добавил министр иностранных дел Шотландии.

Он также добавил, что со стороны правительства Шотландии "было бы неуместно принимать любые приглашения на дальнейшие встречи" с израильскими представителями.

Шотландия является одним из последовательных критиков израильской операции в секторе Газа в ответ на зверства террористов ХАМАС в октябре 2023 года. На время в Газе застряли родственники бывшего первого министра Шотландии Хумзы Юсафа.

Напомним, в прошлом году в Ирландии также звучали призывы выслать посла Израиля на фоне операции в секторе Газа.