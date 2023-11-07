Прем'єр Ірландії: Не будемо висилати посла Ізраїлю, ми навіть посла РФ лишили

Ірландський прем’єр-міністр Лео Варадкар у вівторок заявив, що країна не планує висилати посла Ізраїлю Дану Ерліх, до чого закликає опозиція на тлі блокади й бомбардувань сектору Гази у відповідь на напад терористичного угруповання ХАМАС.

Слова Варадкара в парламенті цитує портал BreakingNews.ie, повідомляє "Європейська правда".

На думку прем’єра Ірландії, заклики опозиційних політиків, зокрема найпопулярнішої опозиційної партії "Шинн Фейн", вислати ізраїльського посла не відповідають "підходу, заснованому на здоровому глузді".

"Уряд не має наміру висилати ізраїльського посла, і на це є дуже вагомі причини. Навіть країни, які перебувають у стані війни, мають послів. Ми не вислали російського посла, і я не думаю, що хтось у парламенті підтримує Україну так само, як я, на ділі, а не тільки на словах", – сказав він.

За словами Варадкара, такий крок може підірвати дипломатичні зусилля Дубліна з вивезення своїх співгромадян із сектору Гази, а також участі в майбутніх переговорах про "мир і примирення" на Близькому Сході.

"А коли ви висилаєте посла, ви позбавляєте себе повноважень. Ви обриваєте зв'язки. Ви більше не можете говорити. Ви повинні відновити ці зв'язки", – додав прем’єр.

Виступаючи минулого тижня перед журналістами під час поїздки до Південної Кореї, Варадкар сказав, що те, що відбувається в Газі, є не просто самообороною з боку Ізраїлю, а "нагадує щось більш схоже на помсту".

Ірландія традиційно була одним із найсильніших критиків політики Ізраїлю щодо палестинців у Західній Європі.