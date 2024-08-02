В Молдове арестовали на 30 суток сотрудника парламента, которому инкриминируют госизмену

В Молдове на 30 суток арестовали сотрудника парламента, задержанного после обысков, который фигурирует в деле о госизмене.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

2 августа суд сектора Чеканы в Кишиневе по запросу прокуратуры принял решение о мере пресечения в виде ареста для Иона Крянге, сотрудника парламента, которого задержали после обысков 31 июля.

Решение огласили в отсутствие Крянге, который пожаловался на плохое самочувствие.

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Прокуратура подала аналогичное ходатайство в отношении второго подозреваемого, сотрудника Пограничной полиции.

Напомним, 31 июля стало известно, что в здании парламента проводят обыск с участием Службы информации и безопасности и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью.

Впоследствии стало известно о задержании двух человек – главы юридического департамента Иона Крянге и сотрудника Пограничной полиции. Их подозревают в шпионаже в пользу России. По версии следствия, они встречались с представителем посольства РФ и передавали ему информацию за вознаграждение.

Ранее в эпицентре скандала оказался бывший руководитель Генерального штаба Молдовы Игорь Горган, которого подозревают в шпионаже в пользу России.