Прем’єр Фінляндії не бачить передумов для відкриття кордону з РФ

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що зараз немає можливості знову відкрити кордон з Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю Iltalehti, повідомляє "Європейська правда".

"На цей момент я все ще вважаю, що можливостей для відкриття немає", – так прокоментував Орпо питання про можливе відкриття пунктів перетину кордону на східному кордоні.

Він задоволений ухваленням так званого закону про видворення, який за певних умов дає змогу обмежувати прийом заяв на надання притулку. Однак, на думку прем'єр-міністра, відкрити східний кордон можна буде тільки тоді, коли Росія змінить характер своїх дій щодо мігрантів.

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"Нам потрібна впевненість у тому, що Росія готова повернутися до колишньої моделі співпраці, за якої обидві країни допускають на прикордонні пункти тільки тих людей, які мають належні для перетину кордону документи", – сказав він.

Орпо також повідомив, що на рівні ЄС розпочато роботу щодо запобігання загрозам, пов'язаним зі спрямованою міграцією.

Раніше глава фінського уряду Петтері Орпо заявляв, що кордон Фінляндії з РФ можна буде спробувати частково відкрити, коли буде ухвалено закон про видворення.

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.