Премьер Финляндии не видит предпосылок для открытия границы с РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что сейчас нет возможности снова открыть границу с Россией.

Об этом он сказал в интервью Iltalehti, сообщает "Европейская правда".

"На данный момент я все еще считаю, что возможностей для открытия нет", – так прокомментировал Орпо вопрос о возможном открытии пунктов пересечения границы на восточной границе.

Он доволен принятием так называемого закона о выдворении, который при определенных условиях позволяет ограничивать прием заявлений на предоставление убежища. Однако, по мнению премьер-министра, открыть восточную границу можно будет только тогда, когда Россия изменит характер своих действий в отношении мигрантов.

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"Нам нужна уверенность в том, что Россия готова вернуться к прежней модели сотрудничества, при которой обе страны допускают на пограничные пункты только тех людей, которые имеют надлежащие для пересечения границы документы", – сказал он.

Орпо также сообщил, что на уровне ЕС начата работа по предотвращению угроз, связанных с направленной миграцией.

Ранее глава финского правительства Петтери Орпо заявлял, что границу Финляндии с РФ можно будет попробовать частично открыть, когда будет принят закон о выдворении.

Напомним, правительство Финляндии в апреле оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.