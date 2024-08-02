Прем'єр Баварії виступив за те, щоб міста приймали більше мігрантів

Щоб полегшити навантаження на сільські райони, баварські міста повинні приймати більше мігрантів у майбутньому.

Так вважає прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Оскільки в сільських громадах зростає опір плановому розміщенню мігрантів, Зьодер хоче покласти на міста ще більшу відповідальність. За його словами, у невеликих містах "50 або 60 осіб, яких потрібно розмістити, часто є великою проблемою. У великих містах з цим легше".

Однак, з точки зору Баварської асоціації міст, запропонована зміна курсу тягне за собою значні ризики.

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"У великих містах і в багатьох інших містах і муніципалітетах можливості прийому біженців майже заповнені, а подекуди вичерпані", – сказав голова асоціації Маркус Паннермайр в інтерв'ю Німецькому агентству преси. Здатність до інтеграції також залежить від наявності житла, можливостей догляду за дітьми та шкільної освіти. "Це все сфери, які перевантажені скрізь, особливо в незалежних містах і великих муніципалітетах", – сказав він.

Правила, згідно з якими незалежні міста повинні приймати більше біженців, ніж невеликі сільські містечка і громади, в майбутньому, зі зміною принципу розподілу, перевантажать міста, попереджає Паннермайр. "Досі робилися спроби розподілити біженців якомога рівномірніше по 71 району і 25 незалежним містам відповідно до їхньої частки населення. Здебільшого це вдавалося добре, іноді з труднощами", – сказав він. Але правда полягає в тому, що міста, зокрема, вже перебувають під посиленим тиском.

В останні місяці були поодинокі протести проти розміщення біженців у сільській місцевості. Однак, на відміну від інших федеральних земель у минулому, у Баварії вони не набули особливого розмаху.

Нагадаємо, генеральний секретар найбільшої опозиційної німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Карстен Ліннеманн виступає за необхідність скасування державної допомоги для непрацевлаштованих, зокрема українських біженців.

За офіційними даними, серед понад мільйона українців у Німеччині людьми працездатного віку є понад 800 тисяч, з них працюють приблизно чверть.