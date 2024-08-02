Чтобы облегчить нагрузку на сельские районы, баварские города должны принимать больше мигрантов в будущем.

Так считает премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Поскольку в сельских общинах растет сопротивление плановому размещению мигрантов, Зедер хочет возложить на города еще большую ответственность. По его словам, в небольших городах "50 или 60 человек, которых нужно разместить, часто является большой проблемой. В больших городах с этим легче".

Однако, с точки зрения Баварской ассоциации городов, предложенное изменение курса влечет за собой значительные риски.

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"В крупных городах и во многих других городах и муниципалитетах возможности приема беженцев почти заполнены, а кое-где исчерпаны", – сказал председатель ассоциации Маркус Паннермайр в интервью Немецкому агентству прессы. Способность к интеграции также зависит от наличия жилья, возможностей ухода за детьми и школьного образования. "Это все сферы, которые перегружены везде, особенно в независимых городах и крупных муниципалитетах", – сказал он.

Правила, согласно которым независимые города должны принимать больше беженцев, чем небольшие сельские городки и общины, в будущем, с изменением принципа распределения, перегрузят города, предупреждает Паннермайр. "До сих пор предпринимались попытки распределить беженцев как можно равномернее по 71 району и 25 независимым городам в соответствии с их долей населения. По большей части это удавалось хорошо, иногда с трудом", – сказал он. Но правда заключается в том, что города, в частности, уже находятся под усиленным давлением.

В последние месяцы были единичные протесты против размещения беженцев в сельской местности. Однако, в отличие от других федеральных земель в прошлом, в Баварии они не приобрели особого размаха.

Напомним, генеральный секретарь крупнейшей оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Карстен Линнеманн выступает за необходимость отмены государственной помощи для нетрудоустроенных, в частности украинских беженцев.

По официальным данным, среди более миллиона украинцев в Германии людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть.