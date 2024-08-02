Глава МВС Франції просить посилити захист євреїв через загострення на Близькому Сході

Очільник Міністерства внутрішніх справ Францїі Жеральд Дарманен на тлі загострення на Близькому Сході звернувся до поліції та жандармерії з проханням посилити захист єврейської громади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У листі до префектів поліції Парижа, генерального директора національної поліції і генерального директора жандармерії Дарманен пише про "дуже високий рівень напруженості" та присутність "багатьох ізраїльських громадян" у Франції на Олімпійських іграх у Парижі.

"Я прошу вас зокрема негайно мобілізувати сили правопорядку під вашим керівництвом… щоб гарантувати постійну охорону місць, які відвідують наші єврейські співвітчизники протягом наступних кількох днів, зокрема під час релігійних служб", – написав голова французького МВС.

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Цього тижня стало відомо про вбивство в Тегерані Ісмаїла Ганії – політичного лідера палестинського ісламістського руху ХАМАС. Іран і його ліванський союзник "Хезболла" звинуватили в убивстві Ізраїль, а ХАМАС закликав до "дня гніву".

Це, а також ізраїльський удар у передмісті Бейрута, внаслідок якого був убитий військовий лідер "Хезболли" Фуад Чукр, відродили побоювання, що війна може поширитися на весь Близький Схід між Ізраїлем, з одного боку, та Іраном і підтримуваним ним групами.

Високопосадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності, попередив про ризики ескалації після убивства Ганії.