Глава МВД Франции просит усилить защиту евреев из-за обострения на Ближнем Востоке

Глава Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на фоне обострения на Ближнем Востоке обратился к полиции и жандармерии с просьбой усилить защиту еврейской общины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В письме к префектам полиции Парижа, генеральному директору национальной полиции и генеральному директору жандармерии Дарманен пишет об "очень высоком уровне напряженности" и присутствии "многих израильских граждан" во Франции на Олимпийских играх в Париже.

"Я прошу вас в частности немедленно мобилизовать силы правопорядка под вашим руководством... чтобы гарантировать постоянную охрану мест, которые посещают наши еврейские соотечественники в течение следующих нескольких дней, в частности во время религиозных служб", – написал глава французского МВД.

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На этой неделе стало известно об убийстве в Тегеране Исмаила Гании – политического лидера палестинского исламистского движения ХАМАС. Иран и его ливанский союзник "Хезболла" обвинили в убийстве Израиль, а ХАМАС призвал к "дню гнева".

Это, а также израильский удар в пригороде Бейрута, в результате которого был убит военный лидер "Хезболлы" Фуад Чукр, возродили опасения, что война может распространиться на весь Ближний Восток между Израилем, с одной стороны, и Ираном и поддерживаемыми им группами.

Высокопоставленный чиновник ЕС, который говорил на условиях анонимности, предупредил о рисках эскалации после убийства Гании.