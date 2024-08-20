У центральній Сербії протестували проти великого літієвого проєкту

Сотні людей зібралися в понеділок у центральному сербському місті Валево на акцію протесту проти літієвого проєкту Rio Tinto в Західній Сербії через побоювання екологічної шкоди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Протестувальники зібралися на центральній площі промислового міста з населенням 55 тисяч осіб, розташованого приблизно за 100 км на захід від Белграда. Вони скандували: "Ви не будете копати" і "Rio Tinto, забирайся з Сербії!".

Valjevo

RIO TINTO MARŠ IZ SRBIJE! pic.twitter.com/EFxtbTvAVF Реклама: August 19, 2024

10 серпня десятки тисяч людей вийшли на мітинг у столиці Сербії Белграді. Влада заявила, що протести були політично мотивовані і спрямовані на повалення президента-популіста Александара Вучича та його уряду.

У Валево протестувальники також вимагали припинити утиски з боку уряду щодо "зелених" активістів.

Після мітингу 10 серпня поліція допитала і обшукала квартири понад 40 "зелених" активістів, в основному за підозрою у змові проти конституції країни.

Минулого місяця Белград відновив ліцензію Rio Tinto на розробку найбільшого в Європі літієвого родовища. Це сталося через два роки після того, як попередній уряд зупинив цей процес після масових мітингів екологічних груп.

У разі реалізації літієвий проєкт Jadar вартістю $2,4 млрд може покрити 90% поточних потреб Європи в літії і зробити Rio Tinto одним з провідних світових виробників літію.

Літій є ключовим компонентом акумуляторів для електромобілів та мобільних пристроїв.

Сербські посадовці стверджують, що літієвий проєкт дасть поштовх економіці балканської країни, але екологи попереджають, що ціна буде занадто високою.

Деталі читайте у статті: Сербія повстала проти угоди з ЄС: що стоїть за масштабними екологічними протестами у Белграді