У центральній Сербії протестували проти великого літієвого проєкту
Новини — Вівторок, 20 серпня 2024, 10:28 —
Сотні людей зібралися в понеділок у центральному сербському місті Валево на акцію протесту проти літієвого проєкту Rio Tinto в Західній Сербії через побоювання екологічної шкоди.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Протестувальники зібралися на центральній площі промислового міста з населенням 55 тисяч осіб, розташованого приблизно за 100 км на захід від Белграда. Вони скандували: "Ви не будете копати" і "Rio Tinto, забирайся з Сербії!".
Valjevo
RIO TINTO MARŠ IZ SRBIJE! pic.twitter.com/EFxtbTvAVFРеклама:– EKOLOŠKI USTANAK (@EkoloskiUstanak) August 19, 2024
10 серпня десятки тисяч людей вийшли на мітинг у столиці Сербії Белграді. Влада заявила, що протести були політично мотивовані і спрямовані на повалення президента-популіста Александара Вучича та його уряду.
У Валево протестувальники також вимагали припинити утиски з боку уряду щодо "зелених" активістів.
Після мітингу 10 серпня поліція допитала і обшукала квартири понад 40 "зелених" активістів, в основному за підозрою у змові проти конституції країни.
Минулого місяця Белград відновив ліцензію Rio Tinto на розробку найбільшого в Європі літієвого родовища. Це сталося через два роки після того, як попередній уряд зупинив цей процес після масових мітингів екологічних груп.
У разі реалізації літієвий проєкт Jadar вартістю $2,4 млрд може покрити 90% поточних потреб Європи в літії і зробити Rio Tinto одним з провідних світових виробників літію.
Літій є ключовим компонентом акумуляторів для електромобілів та мобільних пристроїв.
Сербські посадовці стверджують, що літієвий проєкт дасть поштовх економіці балканської країни, але екологи попереджають, що ціна буде занадто високою.
Деталі читайте у статті: Сербія повстала проти угоди з ЄС: що стоїть за масштабними екологічними протестами у Белграді