У Сербії відпустили активістів, заарештованих на демонстрації проти видобутку літію

Троє активістів, заарештованих під час блокади залізничного вокзалу Белграда на вихідних на тлі демонстрації проти проєкту з видобутку літію, звільнили з в'язниці перед повторним судовим розглядом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Balkan Insight.

Апеляційний суд Белграда у справах про проступки у вівторок скасував вирок, яким трьох активістів було засуджено за їхню поведінку під час блокади головного вокзалу столиці Сербії, що відбулася після протесту на вихідних проти будівництва літієвої шахти.

Вирок був скасований через порушення положень процедури розгляду справи про проступок у першій інстанції.

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Іван Бєлич був засуджений до 40 днів ув'язнення, а Нікола Рістич і Євденіє-Юліан Димитрієвич – до 30 днів за порушення громадського порядку і спокою шляхом грубої, зухвалої і необдуманої поведінки.

Суд визнав, що вони зірвали репортаж з місця блокади журналіста проурядового таблоїду "Інформатор", повідомив ЗМІ один з їхніх адвокатів.

Інший адвокат підсудних, Александр Петрович, повідомив, що їхня апеляція на вирок була прийнята. Тепер на них чекає повторний судовий розгляд.

"Рішення, за яким вони були засуджені до позбавлення волі, було скасовано, все повернулося до звичайної процедури, і тепер (повторний розгляд справи про проступок. – Ред.) продовжиться у звичайному порядку, і вони будуть захищати себе на свободі", – сказав Петрович.

Троє активістів були заарештовані рано вранці в неділю, після того, як поліція припинила блокаду залізничного вокзалу.

Дві залізничні блокади відбулися в суботу ввечері після завершення основного протесту проти суперечливого проєкту літієвої шахти транснаціонального гірничодобувного гіганта Rio Tinto на заході Сербії, який, за словами опонентів, завдасть шкоди навколишньому середовищу.

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