В центральной Сербии протестовали против крупного литиевого проекта

Сотни людей собрались в понедельник в центральном сербском городе Валево на акцию протеста против литиевого проекта Rio Tinto в Западной Сербии из-за опасений экологического ущерба.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Протестующие собрались на центральной площади промышленного города с населением 55 тысяч человек, расположенного примерно в 100 км к западу от Белграда. Они скандировали: "Вы не будете копать" и "Rio Tinto, убирайся из Сербии!".

Valjevo

RIO TINTO MARŠ IZ SRBIJE! pic.twitter.com/EFxtbTvAVF Реклама: August 19, 2024

10 августа десятки тысяч людей вышли на митинг в столице Сербии Белграде. Власти заявили, что протесты были политически мотивированы и направлены на свержение президента-популиста Александара Вучича и его правительства.

В Валево протестующие также требовали прекратить притеснения со стороны правительства в отношении "зеленых" активистов.

После митинга 10 августа полиция допросила и обыскала квартиры более 40 "зеленых" активистов, в основном по подозрению в заговоре против конституции страны.

В прошлом месяце Белград возобновил лицензию Rio Tinto на разработку крупнейшего в Европе литиевого месторождения. Это произошло через два года после того, как предыдущее правительство остановило этот процесс после массовых митингов экологических групп.

В случае реализации литиевый проект Jadar стоимостью $2,4 млрд может покрыть 90% текущих потребностей Европы в литии и сделать Rio Tinto одним из ведущих мировых производителей лития.

Литий является ключевым компонентом аккумуляторов для электромобилей и мобильных устройств.

Сербские чиновники утверждают, что литиевый проект даст толчок экономике балканской страны, но экологи предупреждают, что цена будет слишком высокой.

Детали читайте в статье: Сербия восстала против соглашения с ЕС: что стоит за масштабными экологическими протестами в Белграде.