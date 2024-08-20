На Корсике суд приостановил запрет на ношение буркини

Во Франции административный суд в Бастии, что на острове Корсика, приостановил действие распоряжения муниципалитета Леччи о запрете на посещение пляжей лицами, которые носят "религиозную одежду".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Libération.

7 августа местные власти издали указ, запрещающий доступ к пляжам и купание для всех, кто не носит "правильную одежду, которая уважает добрую мораль и светскость, а также ношение одежды во время купания, которая имеет коннотацию, противоречащую этим принципам".

Несколькими днями ранее четыре женщины купались в буркини на пляже в Леччи.

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Лига прав человека обратилась в суд с требованием отменить указ, утверждая, что запрет должен быть обоснован "имеющимся и доказанным риском для общественного порядка".

"Поскольку муниципалитет не продемонстрировал существование такого риска, суд считает, что этот запрет серьезно и незаконно нарушает свободу передвижения, свободу совести и личную свободу", – отметили в суде.

Избранный представитель Леччи хотел запретить "ношение купального наряда, который якобы демонстрирует религиозную принадлежность", обосновывая это "в контексте террористической угрозы и атмосферы международной напряженности, особенно на Ближнем Востоке".

Эти доводы не убедили суд, который признал, что постановление серьезно и незаконно нарушает основные свободы.

Напомним, в июне высший административный суд во Франции поддержал решение суда первой инстанции, который постановил отменить решение горсовета Гренобля о разрешении носить буркини в общественных бассейнах.

Дебаты о буркини активизировались во Франции с 2016 года, когда один из южных городов попытался запретить буркини на общественных пляжах. Тогда высший админсуд отменил это решение как посягающее на фундаментальные свободы. Ношение в общественных местах наиболее закрытой мусульманской одежды для женщин, никаба и бурки, во Франции запретили с 2010 года.

Франция – одна из европейских стран, имеющих самую многочисленную мусульманскую общину, около 5 млн человек.

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