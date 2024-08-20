Профільний комітет рекомендував Раді схвалити ратифікацію Римського статуту

Комітет з питань зовнішньої політики рекомендував Верховній Раді схвалити проєкт Закону про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Про це у Telegram написав народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, голосування у Раді відбудеться вже найближчим часом на пленарному засіданні.

"Комітет з питань зовнішньої політики схвалив проєкт Закону про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду", – зазначив Железняк.

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Він додав, що оскільки це ратифікація то передбачається тільки одне голосування. Для ухвалення рішення необхідно не менше 226 голосів депутатів.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради пакет законопроєктів про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявляв, що ратифікація Римського статуту відповідає національним інтересам України, а створений цим документом Міжнародний кримінальний суд – один з небагатьох міжнародно-правових механізмів притягнення лідера РФ Владіміра Путіна та інших російських воєнних злочинців до відповідальності.

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