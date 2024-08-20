Профильный комитет рекомендовал Раде одобрить ратификацию Римского статута

Комитет по вопросам внешней политики рекомендовал Верховной Раде одобрить проект Закона о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Об этом в Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк, сообщает "Европейская правда".

По его словам, голосование в Раде состоится уже в ближайшее время на пленарном заседании.

"Комитет по вопросам внешней политики одобрил проект Закона о ратификации Римского статута Международного уголовного суда", – отметил Железняк.

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Он добавил, что поскольку это ратификация то предполагается только одно голосование. Для принятия решения необходимо не менее 226 голосов депутатов.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пакет законопроектов о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявлял, что ратификация Римского статута отвечает национальным интересам Украины, а созданный этим документом Международный уголовный суд – один из немногих международно-правовых механизмов привлечения лидера РФ Владимира Путина и других российских военных преступников к ответственности.

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