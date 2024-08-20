ЕС попросил Болгарию разъяснить закон о запрете "гей-пропаганды" в школах

Европейская комиссия потребовала письменных объяснений от правительства Болгарии после принятия противоречивого закона о запрете так называемой "гей-пропаганды" в школьном образовании.

Об этом на брифинге во вторник, 20 августа, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, пишет "Европейская правда".

Виганд подчеркнул, что ЕС остается преданным борьбе с дискриминацией и неравенством в отношении ЛГБТ+, в частности в образовании.

"Мы обратили внимание, что закон вступил в силу. В этом контексте комиссар по вопросам равенства Хелена Далли направила письмо министру образования и науки Болгарии 13 августа, чтобы получить дополнительную информацию о законе", – отметил представитель Еврокомиссии.

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"В зависимости от информации, которую получит Комиссия, мы проанализируем, соответствует ли это законодательство законодательству ЕС", – добавил он.

Виганд отказался комментировать, как Еврокомиссия оценивает закон сейчас, отметив, что после направления обращения у Софии есть две недели на ответ.

Напомним, парламент Болгарии 7 августа одобрил законопроект по инициативе пророссийской партии "Возрождение", его поддержали некоторые проевропейские партии. На прошлой неделе закон промульгировал болгарский президент Румен Радев, после чего тот вступил в силу.

Принятые нормы запрещают "продвижение, популяризацию и поддержку идей и взглядов, связанных с нетрадиционной сексуальной ориентацией или сексуальной идентификацией, отличной от биологической", в школах.

Отдельным голосованием в среду законодатели также одобрили закон, определяющий "нетрадиционную сексуальную ориентацию" как такую, которая "отличается от общепринятых и устоявшихся в болгарской правовой традиции представлений об эмоциональном, романтическом, сексуальном или чувственном влечении между лицами противоположного пола".

В ЕС похожую борьбу с "ЛГБТ-пропагандой" объявил также глава венгерского правительства Виктор Орбан, из-за чего у него возник острый конфликт с Брюсселем.