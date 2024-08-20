В Сенате Чехии призвали проверить деятельность Русской православной церкви

Комитет чешского Сената по вопросам безопасности призвал власти поручить спецслужбам расследовать, как Россия может использовать православные церкви в стране для операций влияния.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Председатель профильного комитета Сената Чехии Павел Фишер отметил, что Русская православная церковь в Чехии является ответвлением РПЦ Московского патриархата, которую возглавляет патриарх Кирилл – против него чешское правительство ввело санкции из-за оправдания агрессии России.

Также в стране действует Православная церковь Чешских земель и Словакии, независимая от РПЦ и вторая по количеству верующих. Но, по мнению комитета Сената Чехии, она попала под влияние "лиц, связанных с российскими силовыми структурами".

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"Обстоятельства, при которых состоялось собрание этой церкви 27 июня этого года в церкви святых Кирилла и Мефодия на улице Ресслова в Праге, могут вызвать беспокойство относительно ее легитимности в связи с выборами ее руководителей и распоряжением ее имуществом", – считает Фишер.

По мнению комитета, правительство должно поручить министру внутренних дел Чехии Виту Ракушану расследовать возможную преступную деятельность членов РПЦ и Православной церкви Чешских земель.

"Свобода вероисповедания и объединений не должна использоваться для незаконного влияния со стороны враждебного иностранного государства", – констатировал Фишер.

Напомним, парламент Эстонии в мае осудил деятельность РПЦ Московского патриархата и объявил его институтом, поддерживающим агрессию России.

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