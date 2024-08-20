СМИ: Экс-премьер Польши хочет возглавить группу мягких евроскептиков в ЕП вместо Мелони

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий претендует на лидерство в группе "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР) Европейского парламента, которое сейчас принадлежит главе итальянского правительства Джорджии Мелони.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

По информации польских СМИ, Моравецкий вел переговоры с Мелони о том, чтобы возглавить еврогруппу "мягких евроскептиков" вместо нее. Но пока их дискуссии не привели к конкретному решению.

Источник, близкий к экс-премьеру Польши, заявил, что его шансы возглавить ЕКС – "50 на 50", а премьер Италии пока не хочет уходить с должности.

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Если бы Моравецкому удалось возглавить "Европейских консерваторов и реформистов", это укрепило бы позиции его партии "Право и справедливость" после поражения на парламентских выборах в Польше в прошлом году.

Влияние Мелони как лидера ведущей правой группы Европарламента пошатнулось после создания двух ультраправых проектов – "Патриоты за Европу" венгерского премьера Виктора Орбана и "Европы суверенных наций" во главе с "Альтернативой для Германии".

Итальянский премьер также возмущалась тем, что ее группу отстранили от распределения ключевых должностей в ЕС – председателя Европейского совета и Еврокомиссии.