Президент Джо Байден в марте утвердил засекреченный план ядерной стратегии, который впервые переориентировал стратегию сдерживания в отношении Китая с целью не допустить расширения его ядерного арсенала.

Об этом говорится в публикации New York Times, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, план также имеет целью подготовить США к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

Белый дом никогда не объявлял официально о том, что Байден утвердил пересмотренную стратегию, известную как "Руководство по применению ядерного оружия".

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Ожидается, что незасекреченное сообщение для Конгресса о пересмотре будет отправлено до того, как Байден покинет президентский пост в январе 2025 года.

Документ, который обновляется примерно каждые четыре года, настолько засекречен, что не имеет электронных копий, однако недавно двум должностным лицам президентской администрации было разрешено намекнуть на это изменение – в тщательно ограниченных, отдельных предложениях.

"Эта администрация, как и четыре предыдущие администрации, выпустила "Обзор ядерной политики" и "Руководство по планированию применения ядерного оружия". Хотя конкретный текст Руководства засекречен, его существование ни в коем случае не является секретом", – сказал представитель Белого дома Шон Саветт.

По его словам, документ не является ответом на какое-либо конкретное лицо, страну или угрозу.

В июне старший директор по вопросам контроля над вооружениями и нераспространением Совета национальной безопасности Пранай Вадди также ссылался на этот документ.

Новая стратегия подчеркивает "необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно", указал он.

По словам официальных лиц, это было лишь вопросом времени, когда принципиально иная ядерная среда начнет менять американские военные планы и стратегию.

Со времен президентства Гарри Трумэна эта ядерная стратегия была в подавляющем большинстве сосредоточена на арсенале Кремля.

Новые директивы Байдена свидетельствуют о том, как быстро это меняется. Китай упоминался в последнем ядерном руководстве, изданном в конце правления администрации Дональда Трампа.

Стратегия Байдена усиливает фокус на росте ядерных амбиций китайского лидера Си Цзиньпина, чтобы отразить оценки Пентагона, что ядерные силы Китая увеличатся до 1000 к 2030 году и 1500 к 2035 году – примерно до тех чисел, которые сейчас развернуты Соединенными Штатами и Россией.

По данным СМИ, Россия еще до полномасштабного вторжения в Украину готовила свой военно-морской флот для ударов по объектам в глубине Европы ракетами с ядерными боеголовками в случае потенциального конфликта с НАТО.

В Госдепе США в июле пообещали следить за действиями России на фоне новых угроз представителей Кремля о развертывании ядерных ракет.