США відреагували на нові ядерні погрози РФ

У Держдепі США пообіцяли стежити за діями Росії на тлі нових погроз представників Кремля щодо розгортання ядерних ракет.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател.

Він коментував останні заяви заступника глави МЗС РФ Сергєя Рябкова, який не виключив розгортання ракет, зокрема в ядерному оснащенні, у відповідь на розміщення далекобійної зброї США у Німеччині.

"Звичайно, будь-яка риторика про використання або розгортання ядерних боєголовок викликає занепокоєння і є тим, на що ми продовжуватимемо слідкувати", – сказав Пател.

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Він нагадав, що російська сторона з моменту свого повномасштабного вторгнення в Україну часто вдається до ядерних погроз.

"Тому я просто не хочу спекулювати. Але ми, звичайно, продовжуємо уважно стежити за ситуацією", – додав представник Держдепу.

Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав план щодо розміщення американських ракет дальнього радіуса дії в його країні, зазначивши, що це рішення "ідеально вписується в стратегію безпеки німецького уряду".

Речник Кремля Дмитрій Пєсков 13 липня заявив, що європейські столиці стануть "потенційною" жертвою у тому випадку, якщо європейські країни погодяться на розміщення американських далекобійних ракет.