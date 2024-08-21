Міністр оборони Литви розповів про виклики у підготовці до розміщення німецької бригади

Міністр оборони Лаурінас Кащюнас розповів, що підготовка до прийому німецької бригади в Литві поки що йде за планом, однак він не виключає, що можуть виникнути певні проблеми в темпах будівництва військової інфраструктури.

Заяву литовського міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Кащюнас зазначив, що його відомство представило детальний план будівництва об'єктів для розміщення бригади. Однак, як стверджує міністр, розробляється і план Б.

"Що стосується певних викликів, знову ж таки, вони пов'язані з темпами будівництва. Тому виникла думка, що необхідно мати якийсь можливий тимчасовий запасний варіант, на випадок необхідності", – сказав він.

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Як приклад міністр навів тимчасову передачу у використання німецькій бригаді інфраструктури, що знаходиться у Вільнюському регіоні.

"Такий план у нас уже є, він прийнятний і для німецької сторони, але буде використовуватися тільки в разі потреби", – додав Кащюнас.

У понеділок стало відомо, що на полігоні Руднінкай, що на сході Литви, розпочався перший етап будівництва військового містечка для німецької бригади, яка базуватиметься тут у межах посилення східного флангу НАТО.

На початку квітня до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. Солдати оселилися у Вільнюсі, вони відповідають за планування передислокації бригади до Литви та координацію вимог до військової інфраструктури.

Литва хоче, щоб німецька бригада на литовській території досягла повної боєздатності до кінця 2027 року, але Берлін ознайомлений і з планом "Б".